Kamala Harris: „Kein einziger US-Soldat derzeit in einem Kriegsgebiet“

(David Berger) Zwei verschiedene Videos zu dem Trump-Harris-Duell machen derzeit in den sozialen Netzwerken die Runde: Zum einen mit KI erstellte Filme, in denen Haustiere erschüttert und angstvoll einer Aussage Trumps zuhören, zu anderen ein echtes Video, in dem US-Soldaten bei einem Kriegseinsatz von Harris hören, dass sie gar nicht existieren.

Bei dem Trump-Harris-TV-Duell war offensichtlich, dass die Moderatoren und Faktenchecker bei Trump knallhart agierten, bei Kamala Harris „einen mangelhaften bis ungenügenden Job. Obwohl Harris mehrere Falschaussagen tätigte, wurde sie kein einziges Mal von Muir und Davis zur Rechenschaft gezogen:

Harris log ungestört, dass sich die Balken biegen

Als sie behauptete, Donald Trump habe mit einem Blutbad gedroht, falls er die Wahl nicht gewinnt, wurde sie nicht von den Moderatoren korrigiert. Trump hatte nämlich nicht mit einem Blutbad gedroht, sondern lediglich erklärt, es würde wirtschaftlich ein Blutbad geben, falls die Wirtschafts- und Zollpolitik der Biden-Harris-Administration nicht überdacht würde. Sogar mit der „Feine-Leute-Lüge“ kam Harris um die Ecke und wurde von den Moderatoren nicht korrigiert.

Während Trump mehrmals hart ins Verhör genommen wurde, blieb Harris ohne kritische Rückfragen und wurde im Vergleich buchstäblich mit Samthandschuhen angefasst. Das lässt die Frage offen, ob sie in der Lage ist, mit echtem Gegenwind umzugehen, eine Frage, die in einer Präsidentschaftsdebatte jedoch von zentraler Bedeutung sein sollte.“ (Quelle)

Soldaten reagieren auf Harris-Lüge

Das rächt sich nun. Während es zu der viel verspotteten Aussage Trumps, haitianische Migrantinnen und Migranten würden Haustiere stehlen, um sie zu essen, zahlreiche Nachweise (auch auf PP) gibt, sorgt ein Satz von Harris bei der Army für Lachen oder ratloses Kopfschütteln: „Es gibt nicht einen amerikanischen Soldaten in einer aktiven Kriegszone.“ ließ sie im Duell mit dem einzigen US-Präsidenten, der keinen Krieg anfing, wissen.

Hier eine der Reaktionen darauf, die derzeit einen Siegeszug durch die sozialen Netzwerke hinlegt: