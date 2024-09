Ramstein-Gipfel: Aus Angst vor russischem Atomschlag dürfen Journalisten nicht live berichten

„Vorhin haben wir euch exklusiv darüber berichtet, dass der ukrainische Präsidentendarsteller heute auf der US-Airbase Ramstein um die Aufhebung der Beschränkungen für westliche Waffen bettelt. Nun wurde uns eine weitere brisante Info zugespielt! So der X-Kanal „Eiserner Vorhang“.

Wir dokumentieren hier den Post des Kanals:

Den Journalisten vor Ort wurde ausdrücklich untersagt, irgendwelche Live-Übertragungen durchzuführen. Dies betrifft auch Selenskyj’s Pressekonferenz. Die Begründung dafür ist der absolute Hammer: Man habe Bedenken, dass Live-Übertragungen die Gefahr eines russischen Atomschlags erhöhen!

Genau so haben die Veranstalter es den Journalisten mitgeteilt. Nicht nur ist es vollkommen absurd zu glauben, dass Russland wegen einer Live-Schalte anfängt, Atombomben zu schmeißen.

Die Begründung lässt auch jegliche logische Grundlage vermissen. Die Russen wissen ohnehin das Selenskyj genau in diesem Moment dort ist und was er will. Auch der Umstand, dass wir längst Bescheid wissen, zeugt von den mangelnden Fähigkeiten der Ukraine-Unterstützer, Informationen unterm Deckel zu halten. Da macht eine Live-Übertragung den Kohl nicht fett.

