Wahlkampfabschluss in Erfurt: „Morgen gibt es ein blaues Wunder!“

(David Berger) Gerade ist in Erfurt die große AfD-Veranstaltung zum Wahlkampfabschluss mit dem Singen der Nationalhymne zuende gegangen. Mit dabei waren AfD-Bundessprecherin Alice Weidel und der thüringische AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke.

Aber vor allem auch tausende begeisterte Aktivisten.

Ich habe ein gutes Gefühl für morgen. 🇩🇪

Im Osten geht die Sonne auf. #Erfurt pic.twitter.com/PKepfWKgWN — Heimatgefühl (@HeimatliebeDE) August 31, 2024

Gefordert wurden sichere Grenzen, sichere Straßen, bezahlbarer Wohnraum und eine Politik für den Frieden: „Morgen gibt’s ein riesiges blaues Wunder“, so einer der vielen siegessicheren Teilnehmer.

Erfurt ist rappelvoll! Tausende Aktivisten auf der AfD-Wahlkampfveranstaltung mit Alice Weidel und Björn Höcke. Gefordert werden sichere Grenzen, sichere Straßen, bezahlbarer Wohnraum und eine Politik für den Frieden. Morgen gibt’s ein RIESIGES BLAUES WUNDER! #Erfurt #Hoecke pic.twitter.com/4Br7Sjtgud — Deutscher Schäferhund (@DeutscherSchfe3) August 31, 2024

So sehen Sieger aus

Wer das Strahlen von Weidel und Höcke am Ende und die immer wieder durch tosenden Applaus deutlich werdende Begeisterung der ungeheuren Menge sehen konnte, der hatte den Eindruck, dass morgen tatsächlich und endgültig in Thüringen die lange ersehnte Wende eingeleitet werden könnte. So sehen Sieger aus!

Und die Thüringer wissen: Morgen schaut ganz Deutschland auf sie. Die, die wirklich Deutschland lieben, voller Hoffnung, die anderen – na, ihr wisst schon …

Es lebe unser geliebtes Thüringen, unser geliebtes Vaterland und das wahre Europa!

Hier gibt es die ganze Veranstaltung als Livestream