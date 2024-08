Gastbeitrag von Meinrad Müller

Dank des Internets ist Kabul heute so nah wie Solingen oder Mannheim. Eine einfache Suche nach „Germany“ in afghanischen Nachrichtenportalen zeigt, wie intensiv die Berichterstattung über deutsche Abschiebungen afghanischer Migranten verfolgt wird. Die folgenden Informationen stammen aus Artikeln, die auf afghanischen Nachrichtenseiten veröffentlicht wurden und hier grob zusammengefasst sind.

Amnesty International warnt. Diese Abschiebungen stoßen auf starke Kritik von Menschenrechtsorganisationen. Amnesty International warnte davor, dass Deutschland durch die Abschiebung nach Afghanistan in Menschenrechtsverletzungen verwickelt werden könnte. Angesichts der prekären Sicherheitslage in Afghanistan und der dort weit verbreiteten Praxis von extralegalen Tötungen, Folter und Missbrauch, betonte Amnesty, dass solche Abschiebungen Deutschland in eine gefährliche Nähe zur Komplizenschaft mit den Taliban bringen könnten.

Deutschland – ein Talibankomplize? Abschiebung afghanischer Migranten aus Deutschland hat in Afghanistan eine hitzige Debatte ausgelöst. So wird berichtet, dass 28 abgeschobene afghanische Migranten in schwerwiegende Straftaten verwickelt waren, darunter sexuelle Übergriffe, Mord und Drogenkriminalität. Besonders hervorgehoben wurde, dass einige dieser Straftäter seit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 auf ihre Abschiebung warteten. Unter den Abgeschobenen befanden sich etwa Personen, die wegen sexueller Übergriffe auf Minderjährige und anderer schwerer Delikte verurteilt wurden.

Humanitäre Überlegungen bei Mördern? Während die deutsche Regierung die Abschiebungen als notwendige Maßnahme zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit verteidigt, fordern Kritiker, dass humanitäre Überlegungen und die unsicheren Verhältnisse in Afghanistan stärker berücksichtigt werden müssen. Amnesty International drängte Deutschland dazu, diese Praxis zu überdenken, um den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten und das Risiko für die Abgeschobenen zu minimieren.

