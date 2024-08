(David Berger) Die Beflaggung an der Akademie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin zeigt sehr gut, was der Union das eigene Volk bedeutet.

Gespieltes Entsetzen bei der Springer-Postille „Welt“. Der Grund: Nicht die anhaltenden Messermorde, nicht die immer bedrohlicher werdende Einschränkung der Meinungsfreiheit, nicht der verlogene Wahlkampf der Union kurz vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen. Nein! „Die Ukraine ist nicht das 17. Bundesland“, hat AfD-Chef Chrupalla in Dresden gerufen.

Mit Fahnen zeigen, für wen man da ist

Wie kann er nur und wie kommt er überhaupt darauf?, werden nun all jene fragen, die noch bis vor Kurzem eine Ukraine-Flagge auf ihren Balkons und Fenstern präsentierten, um sie dann klammheimlich verschwinden zu lassen, als man bemerkte, dass auch die USA den komplett durchdrehenden Selenskyj langsam fallen lassen.

Ja, wie kommt er darauf? Eine Antwort gibt unser Foto der Woche. Es wurde gestern an der Akademie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung unweit der Berliner CDU-Zentrale am Berliner Tiergarten aufgenommen:

Wichtig für Wahlentscheidung

Mehr muss man eigentlich zu der Frage, wo die Union steht, nicht wissen. Wer seine Heimat liebt, wird die Union nicht mehr guten Gewissens wählen können. Er wird vielmehr jene wählen, die für den gesunden Menschenverstand stehen; dafür, dass man erst den eigenen, hungernden Leuten zu essen gibt, bevor man Bekannten Waffen liefert.

