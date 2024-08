Ukrainischer Soldat mit SS-Abzeichen erniedrigt hilflosen russischen Zivilisten (74)

(David Berger) Während unsere gleichgeschalteten Medien seit zwei Jahren von Putin als wahnsinnigem Russen-Hitler reden und Russland als Reich des Bösen verunglimpfen, verheimlichen sie ganz bewusst Bilder, die die Niedertracht des Krieges auf beiden Seiten zeigen. Einem französischen Sender ist nun beim Erstellen eines typischen Lückenmediums ein Faux pas unterlaufen.

Es gibt Bilder, die sind nur schwer zu ertragen. Meistens sind das gar nicht jene, die reale Gewalt nach Art von Splatterfilmen zeigen, sondern die, die nach Art eines Psycho-Thrillers menschliche Niederttracht im Umgang mit Schutz- und Hilfsbedürftigen, mit Schwächeren zeigen. In diese Kategorie würde ich ein Video einteilen, das der bekannte Journalist Florian Warweg von den NachDenkSeiten im Zusammenhang mit einem für die Ukraine in Russland kämpfenden Neonazi veröffentlicht hat.

Ausgangspunkt waren dabei aktuelle Bilder, die in einer Expertenrunde auf einem der einflussreichsten News-Sender Frankreichs (LCI) zum Ukraine-Krieg eingespielt wurde, dabei sieht man u. a. einen ukrainischen Soldaten mit Wehrmachthelm & SS-Insignien auf russischem Gebiet.

This is hilarious and so telling: France’s main news channel @LCI showed a Ukrainian soldier currently in Russia proudly harboring a Nazi SS helmet on live TV and they’re so obviously embarrassed by it.

One pundit suggests that maybe next time the vetting process should… pic.twitter.com/KIP3e0Gj0K

— Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) August 19, 2024