Baerbock zur Grillsaison: „Matsch is a Steak“

(David Berger) Die Grillsaison hat begonnen und heute werden wieder tausende an denen, die schon länger da sind und noch mehr, die noch nicht so lange da sind, ihre Grills anwerfen zum wochenendlichen Grillen.

Für diejenigen, die sich beschweren, dass das Grillfleisch immer teurer wird bzw. dass unser Geld immer weniger wert wird und daher die Fleischpreise steigen, hat unsere Außenministerin eine Botschaft: „Matsch is a Steak“. Und wer es deftig mag, der grillt sich noch einen Bacon of hope dazu … Aber Letzteres nur in Maaßen, denn um unser Klima zu retten sollten wir ja dazu übergehen auf nicht-tierische Ernährung zurückzugreifen. Matsch auf den Grill könnte da ein wichtiger Fortschritt sein. Daher auch die kluge Erwähnung der zukünftigen Generationen, für die die Grünen ja seit jeher nachhaltig mitdenken.

Matsch-Steak mit Bacon of hope

Die ewigen Lästerer, die jetzt bemerken, dass Frau Baerbock halt ein gewöhnungsbedürftiges Englisch spreche, seien daran erinnert, dass sie in England Völkerrecht studiert hat und man ihr daher flüssiges Oxford-Englisch zutrauen muss:

I‘m not naiv. Matsch is a steak. Matsch is a steak. pic.twitter.com/HZkyvycPLn — Außenministerin Parody Annalena Baerbock (@baerbockpress) August 3, 2024

