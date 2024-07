Kampf für die Pressefreiheit: „Elsässer unzensiert AUF1“

„Fight, fight, fight“ – das gilt auch für Jürgen Elsässer und die alternativen Medien, die begriffen haben, dass es jetzt ihre Aufgabe ist, die Pressefreiheit mit all ihren Möglichkeiten zu verteidigen. In diesem Sinne startet dieses Wochenende schon die erste Folge von „Elsässer unzensiert AUF1“!

„Lassen wir den Angriff auf die Pressefreiheit nicht unbeantwortet!“ – so der Chefredakteur von AUF1, Stefan Magnet.

Der Name Elsässer steht nun symbolisch für die Pressefreiheit in Deutschland

Und weiter: „Der Name Elsässer steht nun symbolisch für die Pressefreiheit in Deutschland und Europa. Wir bieten Jürgen Elsässer, in der Stunde der Not, mediales Asyl. Er wird regelmäßig und unzensiert bei AUF1 zu Wort kommen – und das schon ab diesem Wochenende! Warum?

Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Wir nehmen stellvertretend für die Menschen den jüngsten Fehdehandschuh des Systems auf. Ja, es ist ein Kampf um die Pressefreiheit. Aber es ist auch ein Kampf um sehr viel mehr.

Heute klingeln sie bei Elsässer, morgen bei Ihnen!

Wie weit darf der Staat insgesamt gehen? Wie viel Freiheit darf er uns nehmen? Corona hat gezeigt, dass das System erst gebremst wird, wenn genug Menschen aufwachen und nicht mehr mitspielen. Wir werden Widerstand leisten, und diesen Kampf weiterführen.

Es geht uns alle an. Heute klingeln sie bei Elsässer, morgen vielleicht bei Ihnen. Hier und heute muss sich daher jeder Einzelne fragen, was er tun kann, um solche Anschläge auf unser aller Freiheit aufzuhalten.

Die genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt, wird aber hier nachgetragen, sobald sie bekannt gegeben wurde.

Addendum: Kommt jetzt schon die 180°-Wende im Fall Compact-Verbot?…

… fragt Alexander Wallasch. Und weiter: „Anwälte drehen mit kilometerlanger Strafanzeige den Spieß einfach mal um. Und Elsässer hat ein paar der besten Juristen des Landes um sich versammelt.