Gescheitertes Trump-Attentat: Das System ist in Panik

Es ist Schicksal, Vorsehung – für sehr viele Amerikaner war es Gottes Hand – auf jeden Fall war der 13. Juli ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Der Mordanschlag auf Donald Trump, die Tat, die viele Linksgrünwoke seit Jahren herbeigesehnt und geradezu heraufbeschworen haben, dieser gescheiterte Mordanschlag ändert alles. Unser Tweet des Tages kommt von Gerald Makel:

Der absolute Alptraum des Systems wird Realität.

Für die ukrainische Junta,

für die europäische Kriegstreiberfront,

für Soros und seine Meinungsmanipulatoren im Project Syndicate,

für die Schwabisten in den westlichen Regierungen,

für Von der Leyen und Co,

für Tausende Profiteure, Lemminge und Abonnenten des betreuten Denkens

für das gesamte polit-/mediale System, das aus dem selbsternannten Werte-Westen in den vergangenen Jahrzehnten Scheindemokratien gemacht hat und die seit Jahren ohne Rücksicht auf die Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerungen regieren.

Für Sie alle wird der absolute Alptraum wahr: Donald Trump wird wieder Präsident werden und sein Vize JD Vance macht als supernüchterner/hochintelligenter Realitätspolitiker und Systemfeind die Katastrophe perfekt.

Gottes Hand

Es ist Schicksal, Vorsehung – für sehr viele Amerikaner war es Gottes Hand – auf jeden Fall war der 13. Juli ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Der Mordanschlag auf Donald Trump, die Tat, die viele Linksgrünwoke seit Jahren herbeigesehnt und geradezu heraufbeschworen haben, dieser gescheiterte Mordanschlag ändert alles.

Nun ist es zu spät, um den völlig senilen Joe Biden auszutauschen. Kein Mensch mit einem Funken politischem Instinkt tritt jetzt noch gegen Saint Donald an, einen Kandidaten, den nicht einmal ein Mordattentat stoppen kann und der (für Europa unvorstellbar, aber trotzdem Realität) nun in den Augen vieler Amerikaner von Gott persönlich legitimiert wurde. Wie will man gegen den Wahlkampf machen?

US-Tech-Milliardäre nun hinter Trump

Die amerikanischen Tech-Milliardäre haben das in Sekundenschnelle begriffen und stehen nun bis auf Zuckerberg geschlossen hinter Trump. Biden/Harris sind ein totes Pferd und werden in einer geradezu historischen Niederlage untergehen. Neueste Polls sagen 61 zu 39 für Trump/Vance voraus! Deswegen kann man den Aktivisten der Legacy Media gerade live beim Drängeln zum Verlassen des sinkenden Schiffes zusehen.

Nun ist für die europäische Kriegstreiberfront und die ukrainische Junta der Alptraum Realität: Das Duo Trump/ Vance wird im November den Diktatfrieden vereinbaren und die ohnehin unumkehrbare Teilung der Ukraine wird akzeptiert werden müssen.

Noch schlimmer – außer Victor Orbán (und seit kurzem Robert Fico ) – gibt es überhaupt keinen europäischen Regierungschef, der sich nicht als Trumpgegner positioniert und auf den Sieg des Systems gewettet hat. Das heißt, ab November wird Orban zur wichtigsten Stimme der EU in Washington, ein Alptraum für von der Leyen und Co!

Das allerwichtigste Signal allerdings sendete Trump mit der Nominierung der Inkarnation eines Realos JD Vance aus. Vance sagt unverblümt, was Sache ist und bricht damit alle Regeln. Vance ist wie Trump kein Systempolitiker, aber jung und „zivilisiert“ und macht damit dem System eine Scheißangst. Vance kommt als Aufsteiger selbst aus dem Volk und spricht auf hohem intellektuellem Niveau dem normalen Volk aus der Seele und schert sich einen Dreck um political correctness und „das kann man doch nicht sagen, geschweige denn tun“. Donald Trump wird wieder Präsident der Vereinigten Staaten werden. Und er hat durch die Wahl seines Vizes bewiesen, dass es ihm dieses Mal Ernst damit ist, das System zu zerschlagen. Darauf waren Sie nicht vorbereitet.

Von der Leyen am Durchdrehen

Und Sie drehen auch schon durch: siehe die völlig durchgeknallte Aktion des Ungarnboykotts durch von der Leyen. Besteht also noch die Gefahr einer Panikhandlung, zum Beispiel im Ukrainekrieg?

Theoretisch ja, in der Praxis kaum. Die ukrainische Armee ist stehend K.O, von da kommt nichts mehr Entscheidendes. Die Junta Selenskyj könnte eskalieren, sendet allerdings genau gegenteilige Signale; angeblich kommt demnächst ein neuer „Friedensplan“ aus Kiew.

Und die europäische Kriegstreiberfront würde zwar jederzeit eskalieren, aber scheitert an der Realität, dass Europas Armeen schlicht nicht in der Lage sind Krieg zu führen (Gott sei Dank). Das System ist in Panik. Gut so.

Hier können Sie mitdiskutieren:

Der absolute Alptraum des Systems wird Realität. Für die ukrainische Junta, für die europäische Kriegstreiberfront, für Soros und seine Meinungsmanipulatoren im Project Syndicate, für die Schwabisten in den westlichen Regierungen, für VonderLeyen und Co, für Tausende… — Gerald markel (@MarkelGerald) July 17, 2024

***

PP lässt auch Meinungen zu Wort kommen und macht Fakten bekannt, die aus den Mainstreammedien verbannt wurden oder in ein schiefes Licht gerückt werden. Wenn Ihnen diese Arbeit wichtig ist, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP