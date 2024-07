„Compact-Verbot“: Polizei auf der Jagd nach T-Shirts mit dem Buchstaben „C“

(David Berger) Den Deutschen gehen langsam die Buchstaben aus: war es in unserem Kampf gegen den Russen das „Z“, das zu einem politisch inkorrekten Buchstaben erklärt wurde, ist es nun – nach dem verfassungswidrigen Verbot des Compact-Magazins das „C“.

Und wieder müssen deutsche Polizisten, die im Corona-Regime schon kräftig an Glaubwürdigkeit und Sympathien verloren haben, ihren Kopf für die Durchsetzung lächerlicher Maßnahmen hinhalten. Und das während sie im Land der Messerstecher, der illegalen Einwanderung und der Massenvergewaltigungen ganz andere lohnende Beschäftigungsfelder hätten.

Nachdem hunderte Menschen in Chemnitz friedlich gegen das COMPACT-Verbot protestieren, setzen Greiftrupps der Kretschmer-Polizei im Nachgang an die Demonstration mehrere Teilnehmer fest, darunter Frank Haußner von den Ostthüringer Patrioten und Ulrike Böhlke von den FREIEN SACHSEN. Der absurde Vorwurf: Mit dem kleinen „C“, was neben Schriftzügen auf den Shirts erkennbar sei, wäre eine „Straftat gegen das Vereinsgesetz“ begangen worden. Und da kennt der Staat schließlich keine Gnade.

Rechtsanwalt Markus Haintz in unserem Tweet des Tages:

Die Polizei in Chemnitz (Sachsen) leitet Ermittlungen wegen des Tragens von T-Shirts mit dem Buchstaben C ab, nachdem Compact durch Innenministerin Faeser verboten wurde. Das deutsche Alphabet wird kürzer. Nachdem das Z bereits 2022 verboten wurde (im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg), folgt nun das C, aufgrund des (offensichtlich verfassungswidrigen) Verbots des Compact-Magazins durch Faeser, §§ 86, 86a Strafgesetzbuch. Was die Polizei übersieht ist, dass Compact nicht „unbestreitbar verboten“ ist.

Police in Chemnitz (Saxony) initiate investigations for wearing T-Shirts with the letter C from #COMPACTMagazin after #Compact was prohibited by Interior Minister #Faeser.

The German alphabet is getting shorter. After the Z was already banned in 2022 (in context with the… pic.twitter.com/IB3lgUNPhA

— Markus Haintz (@Haintz_MediaLaw) July 17, 2024