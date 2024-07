Die düstere Zukunft Frankreichs feiert ihren Wahlsieg

(David Berger) Es gibt Bilder und Filme, die muss man nicht weiter kommentieren. Sie und deren Protagonisten sprechen für sich. Ein guter, langjähriger französischer Freund von mir, hat mir gestern Morgen geschrieben: „Frankreich ist verloren“.

Ob das jetzt schon so klar ist, scheint fraglich: Wahlanalysten sprechen auch von Marine Le Pen als einer Siegerin der Wahl. Wenn deren Partei auch weit hinter Umfragen und Prognosen zurück geblieben ist (wie das?), hat sie doch enorm zugewonnen. Und auch Le Pen zeigt sich zuversichtlich: „Die Flut steigt. Sie ist dieses Mal nicht hoch genug gestiegen, aber sie steigt weiter und deshalb ist unser Sieg nur aufgeschoben“, so Le Pen im Fernsehsender TF1.

Gesichter voller frenetischem Hass

Skeptischer sieht das Jordan Bardella, zweiter Mann hinter Le Pen. Er befürchtet nun, dass ein „Bündnis der Schande“ an die Macht kommt, das „Frankreich in die Arme der extremen Linken“ wirft und so zugrunde richtet. Wie diese Linke auftritt, kann man an diesem Video gut sehen:

