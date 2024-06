Nikolai Binner: Deutscher Comedian zerlegt die Antifa

(David Berger) Was Jan Böhmermann auf der Minusleiste der Comedy einfährt, das kriegt er auf der Plusleiste hin: Nicolai Binner. Ich habe ihn vor etwa einem Jahr in Berlin live bei einer Stand up- Comedy- Show erleben dürfen: das Publikum, das tatsächlich bunter als bunt war, ließ die Wände vor lauter Lachen wackeln!

„Alte Nummer von mir, aber grade wieder sehr aktuell. Und keine Sorge, das nächste Solo, mit dem ich bereits toure, ist bombe und wird auch im Internet landen, wie das letzte auch. Wer solange nicht warten will – komm zur Show!“ So Nicolai Binner zu diesem Interview:

Tourtermine

06.06.24 Dresden, 27.06.24 Münster, 20.07.24 Frankfurt am Main, 26.07.24 Nürnberg / Fürth 24.08.24 Bremen Tickets: https://linktr.ee/nikolaibinner