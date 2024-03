Brief an den lieben Onkel Willy in Florida

Gastbeitrag von Meinrad Müller

Onkel Willy (89) wanderte 1950 mit seinen Eltern in die USA aus. Er wurde glühender Patriot, baute sich eine Existenz mit sieben Textilreinigungen auf und genießt heute seinen Ruhestand auf der Veranda seiner Villa. Dennoch ist an den Geschehnissen in seiner alten Heimat noch sehr interessiert. Weil er kein Internet möchte, kleben wir einfach eine Briefmarke darauf, ohne diese hinten abzuschlecken, denn vorne prangt ein SPD-Mann.

Berg in Brandenburg am 26. Februar 2024

Mein lieber Onkel Willy,

während du im Schaukelstuhl die süße Meeresbrise genießt, sitze ich hier im roten Fachwerkhäuschen im kalten Dunkeldeutschland. Ich beobachte mit Magengrimmen, wie unser Deutschland – ja, das Land von Siemens, Benz, Bosch und Stihl – langsam den Bach hinuntergeht.

Daumenschrauben Made in Germany

Denjenigen, die den Karren noch ziehen, bleibt oft die Luft weg, wenn sie lesen, welche Daumenschrauben hier noch geplant sind. Stell dir vor, Onkel, der Verfassungsschutz schützt jetzt nicht mehr die Verfassung. Er schützt jetzt die Regierung und bekam einen neuen Zeitvertreib: die „Delegitimierer“ des Staates zu jagen. Ach, und was für eine Jagd wegen einer angeblichen „Verächtlichmachung“ ist das? Man könnte fast Mitleid mit ihnen haben, würde ihr Eifer nicht so viele Unschuldige treffen. Hier wird nicht mehr nur der böse Wolf gesucht, nein, jeder, der es wagt, den König – entschuldige ich meine natürlich unsere ehrenwerte Regierung – zu kritisieren, wird angeklagt.

Unsere pflichtschuldig über alles geliebte Innenministerin, die wackere Nancy, hat beschlossen, dass das Lachen über den Staat nun gleichbedeutend ist mit Verrat. Gut, wer noch einen abhörsicheren Keller hat, um sich dort zum Lachen zurückziehen zu können. Ein Tusch für die Meinungsfreiheit! Und falls du dich fragst, wie es mit dem öffentlichen Dienst aussieht: Wer dort nicht im vaterländischen Chor der Regierungstreuen mitsingt, den könnte bald die Arbeitslosigkeit ereilen. Auch wird er womöglich gar seine Pensionsansprüche verlieren. Wer blau wählt, dem kanns im „besten Deutschland aller Zeiten’“ an den Kragen gehen.

Benzin 0,75 Euro pro Liter

Ach, und die Migration, Onkel, das ist ein Thema! Eine vernünftige Begrenzung, das wünschen sich viele hierzulande. Doch sobald jemand diesen Gedanken ausspricht, wird er beäugt, als hätte er das Reich der Finsternis heraufbeschworen. Ja, die AfD ist noch die einzige Partei, die „sagt, was ist“.

Du siehst Onkel, die Zeiten sind kurios. Die Wirtschaft schlingert wie ein torkelndes Schiff. Die Strompreise – nun, sie könnten uns fast dazu bringen, wieder Kerzen zu entzünden. Deswegen kaufen wir auch das teure Flüssiggas aus USA. Wer heute nicht zu den Besserverdienern zählt, für den wird das Leben hier schmal wie ein Diät-Teller. Und erst das Benzin! 1,85 pro Liter, während du in Florida gerade mal umgerechnet 0,75 Euro pro Liter bezahlst.

Wenn das mal keine Inflation ist.

Und das Gesundheitssystem, das du einst bewundert hast? Nun, es gleicht jetzt eher einem Wartesaal, in dem man die Jahreszeiten wechseln sieht, bevor man vom Facharzt aufgerufen wird. Die Wohnungen sind so rar wie ein Lächeln in einer Behörde, und die Mieten steigen und steigen. Der Grund: Der Staat zahlt die Mieten für die Migranten, da spielt Geld keine Rolle.

Ja, lieber Onkel, genieße deine Tage in deinem Haus am Strand, denn hier ist das Leben momentan so turbulent wie 1950, als du ausgewandert bist. Ich schicke dir diese Zeilen voller Wehmut, aber auch mit einem Augenzwinkern, denn trotz allem haben wir unseren Humor nicht verloren. Vielleicht ist es genau das, was uns am Ende retten wird.

Mit einem seufzenden Gruß aus der Alten Welt,

Dein Neffe

Maik

***

