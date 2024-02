Selenskyj sucht neue Staatsbürger: Werden wir so Baerbock los?

(David Berger) Nachdem Hunderttausende an Ukrainern in einem sinnlosen Krieg dahin geschlachtet wurden, sucht Selenskyj nun neue Staatsbürger für sein in Schutt und Asche liegendes Land. Dafür hat er gestern einen Gesetzesentwurf im ukrainischen Parlament vorgelegt. De facto kann jetzt jeder Ukrainer werden, der sich wie ein Ukrainer fühlt, auch Hunderttausende Kilometer entfernt, außer Russen.

Unser Tweet des Tages:

Baerbock-Moment: Selenskij sucht neue Staatsbürger, dafür hat er gestern einen Gesetzesentwurf im ukrainischen Parlament vorgelegt. De facto kann jetzt jeder Ukrainer werden, der sich wie ein Ukrainer fühlt, auch Hunderttausende Kilometer entfernt, außer Russen, die nicht. 🤡 pic.twitter.com/2yvjpJjQQW — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) January 23, 2024

„Menschenmaterial“ für den Krieg gegen Russland

Böse Zungen behaupten nun, er brauche schlicht neues Menschenmaterial, dass er in dem Stellvertreterkrieg verheizen kann. Die Ukraine mobilisiert aktuell zwischen 25 – 60 und zieht ein zwischen 18 – 60 Jahre, auch Körperbehinderte und schwer (z.B. an HIV) Erkrankte. Und auch dass nun „Flüchtende“, die nach Europa kommen wollen, in die Ukraine migrieren, dürfte ausgeschlossen sein.

Allerdings hat ein Bekannter, den hier in Deutschland Geldsorgen planen, überlegt, ob er die Chance nicht nutzen soll, um dann offiziell mit einem ukrainischen Pass hier aufzukreuzen und kräftig Reibach zu machen. Dass das nicht unmöglich ist, zeigt folgender SWR-Talk sehr anschaulich:

Die Chance für Frau Stahlhelm-Rheinmetall, Trampoline und Feldwebel Steinewetter?

Die größte Chance zu zeigen, dass sie es mit ihrer fanatischen Ukraineliebe wirklich ernst meinen (und nicht nur mit ihrem Kontostand), besteht mit diesem Angebot aber für jene Politiker, die überall die Ukrainefahne hissen, während sie die Deutschlandfahne Kollegen aus den Armen reißen, um sie in eine Ecke zu werfen. Für Politiker, deren ganze Energie weniger dem „Deutschen Volke“ gilt, sondern der Kriegstreiberei auf Seiten der Ukraine. Um nicht gleich schon wieder vor dem Kadi zu landen, liebe Leser: Sie wissen ja schon, wer damit alles gemeint ist!

