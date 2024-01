Argentiniens Präsident Milei appeliert an „Elite“ in Davos, dem Sozialismus abzuschwören

Der argentinische Präsident Javier Milei zerstört den Sozialismus vor einer Gruppe von Sozialisten beim Weltwirtschaftsforum.

„Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass die westliche Welt in Gefahr ist und gefährdet ist, weil diejenigen, die die Werte des Westens verteidigen sollen, von einer Weltvision vereinnahmt werden, die untrennbar zum Sozialismus und damit zum Sozialismus führt.“ zur Armut.“

„Leider war es in den letzten Jahrzehnten so, dass einige wohlmeinende Menschen bereit waren, anderen zu helfen, und andere wiederum von dem Wunsch motiviert waren, einer privilegierten Kaste anzugehören.“

„Die wichtigsten Führer der westlichen Welt haben das Modell der Freiheit zugunsten verschiedener Versionen dessen aufgegeben, was wir Kollektivismus nennen. Wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass kollektivistische Experimente niemals die Lösung für die Probleme sind, die die Bürger der Welt plagen. Sie sind vielmehr die Grundursache.“

NEW: President of Argentina Javier Milei demolishes socialism in front of a bunch of socialists at the World Economic Forum.

"I'm here to tell you that the western world is in danger and it is endangered because those who are supposed to have to defend the values of the…

