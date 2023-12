Anabel Schunkes Rückzug: Von Rechten und AfDlern verfolgt?

(David Berger) Die sicher auch einigen PP-Lesern nicht unbekannte Anabel Schunke hat heute bekannt gegeben, dass sie ihren Twitter/X-Account stillgelegt, weil sie angeblich seit Jahren von AfDlern und von Rechtsextremen beleidigt und bedroht wird. Warum sie Freude mit dieser Aktion v.a. bei von der Leyen & Co Freude auslösen dürfte …

Ich habe selbst diese Erfahrungen machen müssen, aber gegenüber dem, was ich selbst an realer linker Gewalt erlebt habe, was ich mir seit Monaten (seitdem mein X-Account nicht mehr von einem Shadowban seinen gut 32.000 Followern unsichtbar gemacht wird) vorwiegend von linker bis linksextremer Seite anhören muss, stellt das doch alles in den Schatten. Selbst dann, wenn man in Betracht zieht, dass ein bekannter „konservativer“ Journalist mich als Kreml-Stricher bezeichnete.

„Du gehörst sozial geächtet“

Hier aus der Kiste meiner Sammlung einfach mal eine große Galerie an diesen Kommentaren:

Ich bin mir sehr sicher, dass Schunke auch zahlreiche ähnliche Hass- und Hetz-Kommentare aus der linksextremen Ecke bekommen hat. Wenn ich von meinen Erfahrungen ausgehe, sogar deutlich mehr und härtere.

Warum dann diese einseitige Lamentatio?

Kommt es nur daher, dass die Enttäuschung dann deutlich größer ist, wenn einem Unverständnis, Hass usw. von denen entgegengebracht wird, mit denen man eigentlich an einem Strang ziehen müsste?

Schunke als Argument für noch mehr Zensur?

Oder ist diese einseitige Betonung schlich aus der Berechnung entstanden, dass die gegenwärtig von der Europäischen Kommission unter Ursula von der Leyen, deutschen Mainstreammedien und Politikern der Altparteien gefahrene Kampagne gegen Elon Musk bzw. die wieder eingeführte Meinungsfreiheit bei Twitter / X nun auch Schunke einen Aufmerksamkeitsschub bescheren, ihr den Anfang einer neuen Karriere sichern könnte?

Passen ihre Aussagen doch genau in das Konzept der Europäischen Kommission, die Musk unterstellt, „seit der Übernahme von Twitter im vergangenen Jahr die Moderation von Inhalten und das Vorgehen gegen Hassrede … stark zurückgefahren zu haben.“ (Quelle) Auf der Basis des fatalen Gesetzes für digitale Dienste (Digital Services Act – DSA) hat die Europäische Kommission ein Verfahren gegen Musk eingeleitet. Schunke könnte also in dem bereits heftig tobenden propagandistischen Feldzug gegen die Presse- und Meinungsfreiheit in der EU bzw. gegen Musk durchaus eine den gleichgeschalteten Medien willkommene Rolle spielen.

Ob ihr das so Unrecht ist, möchte ich nach meinen Erfahrungen mit ihr stark bezweifeln.

