Weltweit widersprechen katholische Bischöfe dem unseligen Segens-Dokument

Vatikan-Erklärung zur Segnung homosexueller Paare ist eine „große Täuschung“. Ein Gastbeitrag von Felizitas Küble

Zu dem Auslöser:

Afrikanische Bischöfe gegen Franziskus

Die Bischofskonferenz von Malawi hat sofort kritisch auf das Dekret Fiducia supplicans des vatikanischen Glaubensdikasteriums reagiert, das eine Segnung von unverheirateten und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften grundsätzlich erlaubt (wenngleich mit einigen Einschränkungen im „Kleingedruckten“).

Die katholischen Oberhirten aus Afrika stellten klar, daß in Malawi für Katholiken jedwede Segenshandlungen für Homo-Paare verboten sind: „Um Verwirrung unter den Gläubigen zu vermeiden, ordnen wir direkt an, daß aus pastoralen Gründen Segnungen jeglicher Art und gleichgeschlechtliche Verbindungen jeglicher Art in Malawi nicht erlaubt sind“.

Widerstand aus Zentralasien und Polen