Ein Gastbeitrag von Felizitas Küble

Die Berliner Zeitung verdient großes Lob, denn sie war die einzige (!) Tageszeitung in Deutschland, die in den Corona-Jahren von Anfang an immer wieder nonkonforme, unangepasste Artikel veröffentlicht hat, die sich z.B. kritisch mit der Maskenpflicht, den G-Regeln, den sonstigen Freiheitsbeschränkungen und der Impfpropaganda samt (Teil-)Impfpflicht befasst haben.

Nun hat die Tageszeitung heute auf ihrem Online-Portal einen Gastbeitrag der Juristin Jessica Hamed veröffentlicht, der den Titel trägt: Corona-Aufarbeitung: „Wir können nicht den Mantel des Schweigens darüberlegen“

„Offensichtlich vernunftswidrig“