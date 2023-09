Mitgegangen, mitgefangen: CDU stimmt geschlossen gegen Entlassung Faesers

(David Berger) Es dürfte kaum eine SPD-Politikerin in der langen Geschichte der Partei geben, die ihrem Land und ihrem Amt solch schweren Schaden zugefügt hat wie Nancy Faeser. Umso erstaunlicher, dass auch die Union an ihr festhalten will. Verdient die komplett verstörte Partei noch die Bezeichnung Opposition?

Unser Tweet des Tages von Neverforgetniki

Die AfD hat im Bundestag einen Antrag gestellt, damit Nancy Faeser aus dem Amt fliegt. Kein einziger (!) CDU-Abgeordneter hatte den Mut, zuzustimmen. Die CDU hält lieber linksgrüne politische Totalausfälle im Amt, nur wegen der selbst aufgezwungenen Brandmauer. Und genau deshalb wählen heute immer mehr Menschen AfD statt CDU!

Kein einziger (!) CDU-Abgeordneter hatte den Mut, zuzustimmen. Die CDU hält lieber linksgrüne politische Totalausfälle im Amt, nur wegen der selbstaufgezwungenen Brandmauer. Und genau deshalb… pic.twitter.com/nJCCOwxVRx — Neverforgetniki (@nikitheblogger) September 21, 2023

