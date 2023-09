Lampedusa: 5000 Migranten an einem Tag

(David Berger) Derzeit landen an einem einzigen Tag etwa 5.000 Männer in 112 (!) Booten in Lampedusa an, was der Stärke einer Brigade entspricht. „Wir können nicht mehr“, so der Bürgermeister von Lampedusa.

„Die Lage ist dramatisch: Unsere kleine Insel ist nicht mehr in der Lage, eine solche Migrantenwelle zu bewältigen, deren Ausmaß die Zahl der ansässigen Bevölkerung selbst übersteigt. Vor diesem Hintergrund ist es unmöglich, eine angemessene Hilfe für die Migranten zu gewährleisten, trotz immenser logistischer Anstrengungen”, so der Bürgermeister von Lampedusa, Filippo Mannino.

Manino forderte Meloni, die im Wahlkampf damit Werbung machte, das Migrationsproblem schnell lösen zu können, auf das Militär gegen den Ansturm einzusetzen.

Der Hintergrund: alleine am vergangenen Montag kamen gut 5000 Migranten in 112 Booten in Lampedusa an. Wie gewohnt fast nur junge Männer.

Quelle: Twitter

Innenministerin Faeser auch hier komplett überfordert

Völlig überfordert mit der katastrophalen Situation zeigt sich auch hier Innenministerin Faeser: „Berlin hat die freiwillige Migrantenaufnahme aus Italien ausgesetzt. Wie “Die Welt” aus Kreisen der deutschen Innenbehörden erfuhr, wurden die Auswahlprozesse für in Italien ankommende Asylsuchende im Rahmen des “freiwilligen Solidaritätsmechanismus” eingestellt und dieser Schritt Rom in einem Brief mitgeteilt. Seitens der italienischen Behörden gab es diesbezüglich noch keine Bestätigung.

Das deutsche Innenministerium erklärte, wegen hohen Migrationsdrucks nach Deutschland sei Italien mitgeteilt worden, die notwendigen Überprüfungen der Migranten würden von deutscher Seite “bis auf weiteres verschoben”“ (Quelle)

Dass viele dieser Migranten in Folge der offenen Grenzen dann doch irgendwann – illegal – in Deutschland landen, ist freilich bei der gegenwärtigen Migrationspolitik unausweichlich.

