Bürgermeister fordert Dialog mit AfD statt Hass auf Andersdenkende

Offener Brief des Bürgermeisters von Doberan, Jochen Arenz

Guten Tag zusammen,

ich glaube, dass sich viele von uns große Sorgen um den Zustand Deutschlands machen und dass sich unser Land in einer massiven Abwärtsspirale befindet.

Hier nur ein paar wenige Fakten, über deren Wahrheitsgehalt sich kaum streiten lässt:

Deutschlands Wirtschaft schrumpft als einziges Land in Europa um 3%, selbst Russlands Wirtschaft wächst trotz Sanktionen und Krieg (Quelle: ifo-Institut).

Der Wohnungsmarkt bricht zusammen, die Mieten explodieren. Die Baugenehmigungen für Neubauten sind im Jahr 2023 eingebrochen: um 28,4 % bei Einfamilienhäusern, um 52,4 % bei Zweifamilienhäusern und um 23,0 % bei Mehrfamilienhäusern (Quelle: Statistisches Bundesamt).

Mehr als 50 % der Frauen steigen nachts nicht mehr in öffentliche Verkehrsmittel, weil sie sich nicht sicher fühlen (Quelle: Tagesschau).

Dazu kommt ein marodes Gesundheitssystem, Pflegenotstand, kaputte Schulen und Straßen, absoluter Fachkräftemangel in allen Bereichen, eine schleppende Digitalisierung etc.

WARUM IST DIE AFD SO STARK?

Meiner Meinung nach haben sich CDU, SPD, Grüne, Linke und FDP so weit angenähert, dass sie wie eine „Einheitspartei“ erscheinen. Die AfD bekommt so die Rolle der alleinigen Opposition quasi geschenkt.

Die AfD stellt die Fragen, die andere Parteien nicht stellen, weil schon allein das Stellen dieser Fragen sofort dazu führt, als Nazi und rechtsradikal abgestempelt zu werden. Es sind aber die Fragen, die die Menschen bewegen und ihre Sorgen zum Ausdruck bringen.

Anstatt die ca. 9 Millionen Wähler der AfD als Faschisten und Nazis auszugrenzen, sollte lieber nach den Gründen für den enormen Zulauf gefragt werden. Sind das alles Stimmen FÜR die AfD oder sind das auch Stimmen GEGEN die Politik der etablierten Parteien?

Ich persönlich würde die AfD in den politischen Dialog einbinden. Die “Brandmauer“ haben die Wähler längst eingerissen und sie diente doch ehrlich gesagt nur der Sicherung eigener Mandate.

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass in Deutschland nicht mehr Wärmepumpen und Gendern im Vordergrund stehen, sondern ungelöste Probleme wie Zuwanderung, Energieknappheit oder explodierende Kosten in allen Bereichen. Und das die Zukunftssorgen der Bürger endlich konsequent in den Mittelpunkt rücken.

Ich wünsche mir auch, dass dieser Hass auf Andersdenkende aufhört und jeder seine Meinung sagen darf, ohne stigmatisiert, ausgegrenzt oder als Nazi beleidigt wird.

Deutschland ist mittlerweile ein Sanierungsfall. Wann verstehen sich die Menschen in unserem Land endlich wieder als Gemeinschaft?

Nebenbei bemerkt:

Ich bin parteilos, habe 20 Jahre lang ein christliches Pflegeheim geleitet, bin Mitgründer des Klimanetzes Bad Doberan e.V. – und möchte zum Nachdenken, zur Diskussion und zum ehrlichen Streiten anregen.

Herzliche Grüße,

euer

Jochen Arenz

Bürgermeister Stadt Bad Doberan