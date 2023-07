Gruppenvergewaltigung: „6 Deutsche auf Mallorca festgenommen…“

… so ähnlich lautet eine Schlagzeile der FAZ von heute Nachmittag: „Vorwurf der Vergewaltigung – deutsche Mallorca-Urlauber festgenommen“.

In dem Bericht heißt es: „Wegen einer möglichen Gruppenvergewaltigung am Ballermann auf Mallorca hat die spanische Polizei sechs junge Urlauber aus Deutschland festgenommen. Zumindest einigen von ihnen werde die Vergewaltigung einer etwa 20 Jahre alten deutschen Touristin vorgeworfen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Alle sechs wurden von der Polizei am Freitag in das Hotel gebracht, wo sich die Tat ereignet haben soll, wie ein dpa-Fotograf vor Ort bestätigte.“

Dann warens nur noch 5

Polizeiangaben zufolge soll es sich um sechs junge Männer handeln, die alle Anfang 20 sind und in Deutschland leben. Bei dem Opfer handelt es sich um eine 18-Jährige. Zunächst hatte die Polizei von sechs Deutschen gesprochen, nun muss sie einräumen, dass einer (noch) nicht die deutsche, sondern nur die türkische Staatsbürgerschaft besitzt.

Bezeichnenderweise heißen jetzt die Schlagzeilen bei der Mainstreampresse fast überall: „5 Deutsche auf Mallorca wegen Vergewaltigung festgenommen“ – oder ähnlich.

#Mallorca 🇪🇸 20yo German tourist gang-raped in hotel room. Five young „German“ men and one Turk in custody. Why do our girls keep falling for these guys?pic.twitter.com/mqgwA7lKHk — Isolated Incidents (@diversity999x) July 14, 2023

Hans, Klaus und Eberhard?

OK, das waren dann wohl Hans, Klaus und Eberhard?

Wer etwas Genauer recherchiert, der muss bei der Google-Suche nur nach Fotos der Deutschen suchen: Google-Suche: Vergewaltigung Mallorca. Dort wird er Fotos zum aktuellen Fall finden, auf denen die vermutlichen Vergewaltiger nicht zu erkennen sind. Aber wer sich frühere ähnliche Fälle von deutschen Vergewaltigern auf Mallorca anschaut, der wird schnell – wie der Bundestagsabgeordnete Seitz – erkenne, welche Deutsche Passinhaber das sind. Auch die Schilderung des Tathergangs beim ZDF ist aufschlussreich:

„Zum bisher bekannten Tathergang teilte die Polizei mit, einer der sechs Männer habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann eine Deutsche kennengelernt. Beide hätten einvernehmlichen Sex im Hotelzimmer des Mannes gehabt. Später seien fünf deutsche Freunde des Mannes hinzugekommen, von denen einige die Frau vergewaltigt haben sollen, die anderen hätten tatenlos zugeschaut, sagte ein Polizeisprecher.“

Außerdem sollen die Männer die Tat mit ihren, von der Polizei inzwischen beschlagnahmten Mobiltelefonen gefilmt haben.

Gruppenvergewaltiger laut Statistik

Man soll den Teufel nicht immer gleich an die Wand malen, aber ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das sehr stark nach ähnlichen Fällen aus Deutschland klingt, bei denen die überwiegende Mehrzahl der Täter einen Migrationshintergrund haben

Was waren das für Deutsche?

So verwundert es auch nicht, dass man nun das „Deutsche“ in den Pressemeldungen äußerst skeptisch aufnimmt. Auf Twitter etwa:

Ein weiterer Kommentar auf Twitter: „Als ich hörte, dass 6 „Deutsche“ auf Mallorca wegen Verdachts der Vergewaltigung bzw. unterlassene Hilfeleistung festgenommen wurden, habe ich mal nachgehakt vor Ort. Also Bio-Deutsche haben diese furchtbare Tat nicht begangen. Passdeutsche aus anderen Kulturen.“

Und MariaeGloria schreibt sarkastisch: „Den „Deutschen“ Üzgür, Serhat, Ali, Yavuz wurde es in den Bädern im Shithole zu langweilig, da hammse ihre Aktivitäten lieber nach Mallorca an den Ballermann verlegt.“