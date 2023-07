Frankreich: Fachwerkkirche aus dem 16. Jahrhundert niedergebrannt

In Frankreich brennen derzeit nicht nur Autos und Straßenbarrikaden. Auch Bibliotheken und Kirchen werden zunehmend ein Raub der Flammen. In Drosnay im Departement Marne wurde heute, am 7. Juli, eine historische Fachwerkkirche durch ein Feuer zerstört. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Zahlreiche Feuerwehrleute sind vor Ort.

Diese für die Gegend typische Fachwerkkirche im Pays du Der stammte aus dem 16. Jahrhundert. Sie beherbergte Glasfenster aus der gleichen Zeit und wurde am 21. Dezember 1982 als historisches Denkmal eingestuft. “Die Kirche ist ziemlich alt und stammt aus dem 15. oder 16. Es ist ein Gebäude von großer Bedeutung, zumal es sich um den Rundweg der Fachwerkkirchen im Süden von Le Der handelt”, erläutert Bürgermeister Emmanuel Le Roy.

Innerhalb von 12 Minuten brannte das Gotteshaus fast restlos nieder: „Eine Katastrophe für unsere kleine Gemeinde“, schreibt Régine Faure, von der auch die Fotos stammen.

Ein Video zeigt gut, wie wunderschön das Gotteshaus war: https://youtu.be/hDCO4bGHyuo

