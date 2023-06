Video von Gewalt gegen Großmutter und Enkelin erschüttert Frankreich

Ein Video erschüttert derzeit die Menschen in ganz Frankreich: Es zeigt einen extrem gewaltsamen Überfall auf eine Großmutter und ihre Enkelin in Bordeaux.

Obwohl kein Blut fließt und es keine schwerer Verletzten oder gar Tote zu geben scheint, ist es schockierend zu sehen, wie eine harmlos wirkende Situation (Großmutter wartet mit der Enkelin auf den Schulbus?) kippen kann. Ein Kommentator dazu: Der Alltag in Frankreich ist ein Albtraum.

73-jährige Großmutter und kleine Enkelin

TF1-Info und CNews berichten: „Ein Überfall „von seltener Gewalt“. Eine Großmutter und ihre Enkelin wurden am Montag, den 19. Juni, in Bordeaux angegriffen. Der Präfekt der Regionen Nouvelle-Aquitaine und Gironde teilte auf Twitter mit, dass ein Verdächtiger in Polizeigewahrsam genommen worden sei. Die Tat ereignete sich „am späten Nachmittag“ in der Hauptstadt der Region Nouvelle-Aquitaine, „Cours de la Martinique“, im Haus der 73-Jährigen, die von ihrer „Enkelin“, einem minderjährigen Kind „unter 15 Jahren“, begleitet wurde, wie der Präfekt Étienne Guyot erklärte. Die 70-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert, aber „ihre Prognose ist nicht lebensbedrohlich“, erklärte er.

„Die Videoauswertung durch die Polizeikräfte und die Aussagen eines Zeugen haben eine sehr schnelle Festnahme und die Inhaftierung eines Verdächtigen ermöglicht“, teilte dieselbe Quelle mit, die „diese unerträgliche Tat verurteilt und wünscht, dass so schnell wie möglich alles aufgeklärt wird“.

„Französischer Staatsbürger“

Nach unseren Informationen ist der Mann französischer Staatsbürger und wurde 1993 in Bordeaux geboren. Er ist polizeibekannt und hat bereits rund 20 Einträge im Strafregister.“ (Quelle)

Französische Polizei veröffentlichte Video

PS: Das Video wurde von der französischen Polizei veröffentlicht! Hier scheint man nicht Monate, manchmal Jahre lang zu warten, bis man solche Videos öffentlich macht, um den oder die Täter zu fassen. Quelle: twitter

