Bundestagspetition: WHO-Pandemievertrag jetzt stoppen!

Mit der Petition wird gefordert, dem Pandemievertrag mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht zuzustimmen. Ein Abschluss des Pandemievertrages mit der WHO geht mit erheblichen Einschränkungen und Verlust der Grundrechte einher. Diese Macht gehört nicht in die Hände einer Institution, die sich über Pharmaindustrie und Privatiers, sowie Geschäftsleute finanziert. Es besteht ein Interessenkonflikt. Der WHO die Macht zu geben, weltweit Menschenrechte zu verletzen, widerspricht jeder Verfassung.

50.000 Unterschriften nötig

Ab 50.000 Unterstützern in einer Vierwochenfrist (endet in diesem Fall am 20.06.2023) erhalten die Autoren einer Petition grundsätzlich die Einladung zu einer öffentlichen Ausschusssitzung, um das Anliegen darzustellen. Diese öffentlichen Sitzungen des Petitionsausschusses werden im Parlamentsfernsehen – auch im Internet – übertragen und können jederzeit auf der Webseite des Bundestages abgerufen werden. Der Ausschuss verabschiedet und veröffentlicht eine Empfehlung, über die der Deutsche Bundestag zu beschließen hat.

Mehr Informationen zu den katastrophalen Plänen der WHO hier: PP

