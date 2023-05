AfD auf Fünfjahreshoch: „Niemand kann uns aufhalten“

(David Berger) Von einem „Umfrage-Schock“ spricht die Bildzeitung. Der Grund: Die „Alternative für Deutschland“ hat in der „Sonntagsfrage“ im Vergleich zur Vorwoche noch einmal um einen Prozentpunkt zugelegt und kommt nun auf 17 Prozent der Stimmen.

Damit erreicht sie nun eine Wählerzustimmung wie seit fünf Jahren nicht mehr. Doppelt so viel wie die FDP, die nur noch mit 8 Prozent rechnen kann und im Vergleich zur Vorwoche einen ganzen Prozentpunkt eingebüßt hat. Auch die Grünen verlieren erneut und liegen nur noch bei 14 Prozent, d.h. inzwischen sogar drei Prozent hinter der AfD. Das bedeutet auch, dass die komplett überforderte derzeitige Bundesregierung keine Parlamentsmehrheit mehr hätte.

Gute Neuigkeiten zum Sonntag! #AfD mit 17 Prozent jetzt auf Fünfjahres-Hoch. Im Osten stärkste Kraft. In Thüringen mit deutlichem Abstand auf Platz 1. Es bewegt sich was in Deutschland. pic.twitter.com/ebEB4yOAW7

— Thorsten Weiß, MdA (@WeissAfD) May 20, 2023