Vetternwirtschaft der Klimalobby im Habeck-Ministerium

Im Hause Habeck herrscht offene Vetternwirtschaft. Dem Amt ist der Kinderbuchautor mental und intellektuell nicht gewachsen. Die Strippen zieht der Graichen-Clan mit dem Öko-Institut.

Die grüne Vetternwirtschaft des Hauses Habeck ist sogar schon in der Mainstream-Presse Thema.

Was noch kein Thema ist: Die Finanzinvestoren und Milliardäre, die die Vettern im Hause Habeck lenken und dabei noch mehr Milliarden verdienen. Es geht um das Geschäft mit den Wärmepumpen und letztlich um das gesamte deutsche Immobilienvermögen der privaten Häuslebesitzer. Und genau das schauen wir uns jetzt mal an.

Zitat der Selbstbeschreibung des Fonds:

Immobilien sind die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist das -Geschäft mit den Wärmepumpen. Der US-Konzern Carrier Global kauft jetzt den größten deutschen Wärmepumpenhersteller Viessmann auf. Für 12 Milliarden Dollar. Und wem gehört Carrier Global? 86 % gehören »institutionellen Anlegern«, das heißt der US-Finanzindustrie.

Namentlich: Blackrock, Vanguard, The Capital Group. In dem Moment, in dem Habeck und der Graichen-Clan die Deutschen zum Kauf von Wärmepumpen zwingen, übernimmt die globale Finanzindustrie die deutsche Wärmepumpen-Produktion. Was für ein Zufall! Dank grüner Klimapolitik herrscht dort Goldgräberstimmung.

75 Milliarden Euro – so viel müssen die Deutschen für Wärmepumpen aufbringen

Die Deutschen schuften und werden gezwungen sich zu verschulden, um die Gewinne von Blackrock, Vanguard und The Capital Group zu sichern. Der Graichen-Clan ist die Hand, die die Gesetze schreibt für diese globalen Finanzinteressen. Und die Grünen sind der politischer Arm dieser globalen Finanzinteressen.

Die Klimapolitik macht überwiegend anglo-amerikanische Super-Reiche noch reicher, während der normale Deutsche das Dach über dem Kopf verliert. Die Klimapolitik ist nichts anderes als der ultimative Angriff auf das deutsche Volksvermögen. Es ist der größte legalisierte Raubzug der Nachkriegsgeschichte.