Muss Lauterbach endlich zurücktreten?

(David Berger) Nach einem ZDF-Interview, das Karl Lauterbach zum ersten mal zu seinen Lügen im Zusammenhang mit den Impfnebenwirkungen befragte, mehren sich die Stimmen, die einen Rücktritt nun für unausweichlich halten.

All seinen Fehlentscheidungen, Entgleisungen und Lügen hat Karl Lauterbach am Wochenende noch eines drauf gesetzt: Angesprochen auf die Explosion der Impfschäden und seine mehrmals in verschiedener Form wiederholte Behauptung, die mRNA-Impfung habe keinerlei (später dann nur wenige bzw. unbedeutende) Nebenwirkungen, hat Lauterbach als nebensächliche „Übertreibung“ heruntergespielt. Ihm seien die Zahlen bekannt gewesen, man könne aber sagen, das die Nebenwirkungen „nicht sehr viel“ seien.

„Mir tun die Menschen ja auch sehr leid“

Um dann weiter zu heucheln: Schwere Impfschäden gäbe es nicht so häufig. Die Menschen (deren Leid er ganz wesentlich mit zu verursachen hat!) täten ihm sehr leid, die Krankenkasse müssten halt die Kosten übernehmen, Medikamente für die Behandlung gäbe es aber noch nicht. Böse Zungen würden jetzt behaupten, dass dieselben Scharlatane, die für die Impfstoffherstellung verantwortlich sind, bereits an diesen Medikamenten arbeiten und Lauterbach Großbestellungen plant.

Vergessen wir zu alledem nicht, dass Lauterbach einer jener Politiker war, die sogar eine allgemeine Impfpflicht mit einem hochgefährlichen, Impfstoff durchsetzen wollten…

Bundestagsabgeordnete: „Rausschmiss sofort!“

Wolfgang Kubicki, in der FDP dafür zuständig liberale Prinzipien zu verkünden, die seine Partei ansonsten nicht mehr interessieren und für die sie sich nirgendwo einsetzt, mahnt heute morgen:

„Natürlich ist es löblich, wenn das Thema der Impfnebenwirkungen und -schäden jetzt deutlich stärker in den Fokus gerät.

Allerdings ist der 180-Grad-Schwenk von – ausgerechnet – Karl Lauterbach in dieser Frage irritierend. Denn er war es, der einer „nebenwirkungsfreien Impfung“ mehrfach und vehement das Wort redete und damit den Geschädigten lange Zeit vermittelte, ihre Anliegen und ihr Leid seien eingebildet und eigentlich nicht existent.

Es wäre redlicher, Karl Lauterbach würde sein eigenes Wirken in dieser Frage einer kritischen Prüfung unterziehen, statt es – wie in diesem Falle – einfach unter den Tisch fallen zu lassen und den Eindruck zu vermitteln, eigentlich habe er ja schon immer diese Position vertreten. Für die Betroffenen wäre ein ehrliches Wort des Bedauerns aus dem Munde des Gesundheitsministers mehr wert als diese Art des Umgangs mit der Wahrheit.

Ja, es wurden zum Teil dramatische Fehler im Verlaufe dieser Pandemie gemacht. Kaum einer, der politische Entscheidungen treffen musste, kann sich davon freisprechen. Es wird Zeit, dass auch die Sozialdemokraten einer Aufarbeitung den Weg freimachen.“

Wesentlich realitätsnäher äußert sich da seine Bundestagskollegin Joana Cotar: „Der Mann, der behauptet hat, die #Corona Impfung sei nebenwirkungsfrei, kündigt jetzt ein Programm an, „um die Situation von Impfgeschädigten zu verbessern“ WO BLEIBT DER RÜCKTRITT? #LauterbachRausschmissSofort“

Bereitet „Welt“ Eilmeldung vor?

Seit diesem Interview mehren sich die Stimmen, die davon ausgehen. dass Lauterbach wohl kaum mehr zu halten ist. Manche vermuten gar, dass die „Welt“ bereits eine Eilmeldung vorbereitet:

Bisher freilich eine sehr vage Vermutung. Und wir wissen: bereits die Berufung Lauterbachs zum Gesundheitsminister war eine Katastrophe, sein Rücktritt wäre schon hunderte male fällig gewesen. Vermutlich muss noch viel mehr passieren, bis Lauterbach verschwindet und vor ein ordentliches Gericht gestellt wird. So lange wird er auch hier Thema sein.