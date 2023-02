Deutsche schmücken russischen Panzer mit 2000 Rosen für den Frieden

(David Berger) Mit 2000 Friedensrosen wurde gestern der russische Panzer von deutschen Bürgern geschmückt, mit dessen Aufstellung vor der russischen Botschaft man die Russen demütigen und den Krieg anheizen wollte. Ein Schuss, der offensichtlich kräftig nach hinten losging.

Die Aufstellung des Panzers war ursprünglich als Attacke auf die Russen gedacht gewesen: „Wir wollen den Terroristen ihren Schrott wieder vor die Tür stellen“, kommentierten die Initiatoren. „Sie haben gemordet, geplündert, Millionen Menschen vertrieben und machen einfach jeden Tag weiter“, so Giebel. Einige der russischen Panzer, die vor einem Jahr Richtung Kiew vorstießen, hätten die Aufschrift „Nach Berlin“ gehabt. „Und mit der Ausstellung wird der Wunsch der russischen Terroristen erfüllt: Ihre Panzer stehen in Berlin. Nur anders, als sie sich das dachten“, erklärten die Initiatoren. (Quelle)

2000 Rosen für den Frieden

Ein Gegenzeichen zu der ursprünglichen Aktion wurde nun gesetzt: Während vorgestern der russische Panzer, in dem Menschen starben, in Richtung russische Botschaft aufgestellt und so ein weiterer Schritt in Richtung Eskalation getan wurde, haben gestern Kriegsgegner 2000 rote Rosen für die Kriegstoten auf beiden Seiten der Front auf dem Panzer abgelegt.

Alexander von Bismarck Mit-Initiator

Mit-Initiator der Aktion soll kein Geringerer als der bekannte preußische Privatmann Alexander von Bismarck, Herr auf Schloss Döbbelin in der Altmark, Großneffe Ottos von Bismarcks sein, dessen Gattin Irina Russin ist und der vor kurzem den „Bismarck-Dialog“ ins Leben gerufen hat (im Video neben dem Sprecher):

Deutsche Bürger gegen Kriegstreiberei

Die Russische Botschaft in Berlin postete ein Foto des mit den Rosen geschmückten Panzers und ließ wissen:

„Die Aufstellung eines zerstörten russischen Panzers vor der russischen Botschaft in Berlin ist eine Provokation, die bei deutschen Bürgern kein Verständnis, keine Unterstützung und kein Mitgefühl findet.

Bei der heutigen Massenkundgebung sprachen sie sich unmissverständlich für eine friedliche Konfliktlösung in und gegen eine Eskalation aus, die durch deutsche Waffenlieferungen ans Kiewer Regime und eine weitere Ingangsetzung antirussischer Sanktionsspirale geschürt wird.

Wir danken allen, einschließlich unserer Landsleute in Deutschland, die am russischen Panzer Blumen niederlegten. Von nun an steht dieser für den Kampf gegen den Neonazismus in der Ukraine.“

***

Wenn Sie meine Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung PP)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP