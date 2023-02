Eugen Drewermann: Ukraine-Krieg – Verhandlungen statt Leichenberge und „Sieg über Russland“

(David Berger) Friedensdemonstration von „Kreis Paderborn steht auf“ – Starke Rede von Dr. Eugen Drewermann am 11.02.2023 gegen Krieg und für den Frieden vor dem Paderborner Rathaus

Selbst das „Westfalenblatt“, das seit Jahrzehnten Drewermann als genialen Denker und Publizisten feiert, zeigte sich nach der Rede im Stil der übrigen kriegshetzenden Presse:

Westfalenblatt: „Putinversteher“

„Drewermann klagt in Paderborn USA statt Putin an: Der Krieg in der Ukraine sei die Folge des „amerikanischen Hegemonialimperialismus“, Deutschland „verplempere“ 100 Milliarden Euro für das Militär und liefere mit den Leopard-2-Panzern „Mordinstrumente“. Das hat der Paderborner Theologe Eugen Drewermann am Samstag bei einer „Friedensveranstaltung “vor dem Rathaus behauptet. Die Deutsch-Russische Gesellschaft Paderborn findet das empörend.“

Inmitten einer von kriegstreibenden Medien und Politikern gehirngewaschenen Gesellschaft, in der das Wort „Pazifist“ zum Schimpfwort geworden ist, ist die Paderborner Rede Drewermanns ein Hoffnungszeichen dafür, dass die Friedensbewegung eine Renaissance erleben könnte. Nie war dies dringender!

Bericht über die Veranstaltung hier.