Big Reset Movie: Die Pandemie war ein grandioses Täuschungsmanöver

Eine umfangreiche im Original spanische Dokumentation über die gesamte andauernde „Pandemiesituation“ . Von den Machern aus thebigreset.com/W Studio , in Zusammenarbeit mit El Investigador.org und OVALmedia. Diese Doku lief in einigen ausgewählten spanischen Kinos.

In diesem großen Opus kommen viele Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu Wort. Ob es ein Nobelpreisträger für Medizin ist, Mathematiker oder Analysten, alle kommen auf dasselbe Ergebnis, dass die angebliche Pandemie, nicht mehr als ein Täuschungsmanöver war, für ganz andere politische Interessen.

Verstehen worum es wirklich geht

Petr Bystron zu dem Film: „Wow…welch ein Kracher.

The Big Reset ist eine herausragende Doku darüber, worum es bei COVID-19 und dem GREAT RESET der Eliten wirklich geht!

Der Film zeigt auf, wer genau die Macher im Hintergrund und ihre Pläne der Agenda 2030 / des GREAT RESET sind, welches Netzwerk sie haben und mit welchen CIA-Methoden sie arbeiten!

Zeigt diesen Film DRINGEND all euren Freunden, Richtern, Staatsanwälten, Polizisten und Politikern…damit diese endlich verstehen worum es wirklich geht, was die Impfungen im Körper machen und dass niemand, auch sie selbst und ihre Kinder nicht, in dieser Dystopie aufwachsen wollen!“

