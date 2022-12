„Antifa“-Angriff auf Familie und Praxis von gebürtiger Brasilianerin

(David Berger) Dass die „Antifa“ ihren Namen in Deutschland nur missbraucht, um ihr faschistoides, diskriminierendes und menschenverachtendes Verhalten zu verschleiern, wird immer deutlicher. So nun auch angesichts der linksextremen Angriffe auf die gebürtige Brasilianerin und Ärztin Gabrielle Mailbeck aus Augsburg.

„In der Nacht zum 23. November wurde meine Privatwohnung und meine Praxis von Linksextremisten der Antifa angegriffen. Meine Briefkästen wurden mit Bauschaum ausgefüllt, der Schriftzug „AfD angreifen“ auf die Straße geschmiert, und denunzierende Flugblätter in die Briefkästen in meiner Nachbarschaft verteilt. Vor meiner Praxis in Friedberg wurde auch der in der Antifa-Szene gebräuchliche Schlachtruf „Alerta!“ aufgefunden.

„So nahe an meinem Baby“

Die Täter sind außerdem in das Haus eingedrungen und haben -oben- vor meiner Haustür Müll verteilt. So nah an meiner Familie und vor allem meinem Baby.

Mein persönlicher Schwerpunkt als gebürtige Brasilianerin bei der AfD ist genau das: Aufklärung. Wir AfDler sind keine Monster. Unser demokratischer Staat und unsere Familien müssen geschützt werden. Wir kämpfen für Gerechtigkeit! Das sollte nie wieder passieren.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Die Augsburger Allgemeine dazu: „Die Polizei bestätigte, dass Anzeige wegen der Vorfälle erstattet wurde. Ermittelt wird nun nach einem Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch, der Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens unter Strafe stellt.“

***