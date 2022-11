Brüssel: So „feiern“ marokkanische Migranten den Sieg über Belgien

(David Berger) Nach dem Sieg der marokkanischen Nationalmannschaft gegen die Belgier (0:2) im zweiten Gruppenspiel der Fußball-WM ist es in Brüssel zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Mehr als 100 Polizisten standen hunderten von Marokkanern gegenüber, die sie mit Feuerwerkskörpern, Steinen und Flaschen bewarfen, Autos anzündeten und demolierten sowie Schaufenster einwarfen.

Meanwhile, in Brussels, Moroccans celebrate their win over Belgium. The cultural enrichment is paying dividends, right? pic.twitter.com/yakNCjTSSN

