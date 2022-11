Justizminister Buschmann vergleicht Klima-Taliban mit Reichsbürgern

(David Berger) Gestern durften sich die Talkshowgäste zur „Erderhitzung“ (Anne Will) im Ersten auslassen. Anlass dafür bot die derzeit medial als Aktivismus gehypte Tatsache, dass die Klima-Taliban unter den wohlwollenden Augen der grünroten Regierung und mit dem Segen des Regierungsschutzes Straftaten begehen.

Mit dabei die „Pressesprecherin“ und Klima-Extremistin Carla Hinrichs („Schnellstraße in die Klimahölle“), die im Laufe des Abends immer peinlicher wirkt.

Quelle: Twitter

„Sie begehen Straftaten!“

Bis zu dem Zeitpunkt, als Justizminister Buschmann Hinrichs Nachhilfe in einfachsten Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens erteilen muss. Nachhilfe für die typische Vertreterin einer Generation, die in einem Staat aufgewachsen ist, der sich zwar als Rechtsstaat etikettiert, aber mit seiner Unterscheidung in gute, heldenhafte und böse, weil politisch nicht gewollte Kriminelle, der selbst ernannten „Letzten Generation“ eben jene Mentalität anerzogen hat, die Hinrichs nun an den Tag legt:

„Ich respektiere die Motivation der Klimaaktivisten. Doch der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Jeder muss sich an Recht und Gesetz halten. Würden auch andere anfangen, Recht und Gesetz zu brechen, hätten wir lauter Rechtsbrecher auf den Straßen. “

Quelle: Twitter/Buschmann

Ein Fall für den Verfassungsschutz?

Zynisch-satirisch könnte man anmerken, dass Buschmann Glück hat, dass er zur Regierung gehört, nicht dass er auch noch zu einem Fall für den Bundesregierungsschutz erklärt wird:

