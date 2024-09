ARD: Döner macht schöner – selbst Gruppenvergewaltigungen!

(David Berger) In einem Nachwahlgespräch mit Alexander Gauland ließ rbb-Moderator Sascha Hingst wissen, dass man Gruppenvergewaltigungen und Messerterror weniger schlimm finden sollte, weil es schließlich abends nach 22 Uhr bei seinem „kleinen Türken“ (sic!) noch einen Döner zu kaufen gibt.

Der Staatsfunk hat sich nicht nur mit seiner Propaganda-Hetze vor den Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen, sondern auch mit seiner gestrigen Berichterstattungen zum Wahlausgang selbst überboten.

„Sieg auf ganzer Linie“ und Döner von „kleinen Türken“

Da war nicht nur die Moderatorin, die Alice Weidel den Ton ausdrehte, als diese Kritik an der Staasfunkberichterstattung übte. Da gab es auch den ZDF-Journalisten Carsten Behrendt, der gestern Abend nach der ersten Prognose vor Freude kaum noch zu bremsen war und die 4,6 Prozent der Grünen als einen „Sieg auf ganzer Linie“ (nicht des Landes, sondern der sektiererischen Partei) feierte.

Den Vogel abgeschossen haben dürfte aber der rbb-Moderator Sascha Hingst, der im Gespräch mit Alexander Gauland Gruppenvergewaltigungen weniger schlimm fand, weil er – man achte auf das arrogante „Wording“ – abends nach 22 Uhr bei seinem „kleinen Türken“ noch einen Döner bekommt.

Gruppenvergewaltigungen sind weniger schlimm, solange dieser Moderator von @rbb24 bei seinem „kleinen Türken“ einen Döner bekommt. #ltw24 pic.twitter.com/itaCJOnzfx — storymakers (@mz_storymakers) September 23, 2024

Nach dem Dönneressen geschlachtet werden

Leute, die nicht in der Staatsfunkblase leben, werden sich vielleicht jetzt fragen, was der beste Döner von dem noch so „kleinen Türken“ hilft, wenn man auf dem Nachhauseweg vergewaltigt oder abgestochen wird – manchmal sogar gleich beides. Vorher und nachher. Aber lassen wir das…

