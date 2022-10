„It’s done“: Haben britische Einheiten Nordstream 2 gesprengt?

(David Berger) Britische Einheiten haben Nordstream2 gesprengt. Das behauptet Web-Experte Kim “Dotcom” Schmitz auf Twitter. Das Smartphone von Liz Truss soll gehackt worden sein. Minuten nach dem Anschlag textete sie an US-Außenminister Blinken: „It’s done.“

“It’s done” – „es ist erledigt“, soll die ehemalige britische Premierministerin Liz Truss kurz nach den Explosionen an den beiden wichtigen Gas-Versorgungssträngen von Russland nach Westeuropa am 26. September 2022 mit ihrem Mobiltelefon iPhone getextet haben. Also noch bevor die Politiker und anschließend die Öffentlichkeit davon Kenntnis haben konnten.

Adressat der brisanten SMS soll US-Außenminister Antony Blinken gewesen, behauptet nun der bekannte Web-Experte Kim “Dotcom” Schmitz auf Twitter:

„Woher wissen die Russen, dass Großbritannien die North-Stream-Pipelines in Zusammenarbeit mit den USA in die Luft gejagt hat? Weil Liz Truss ihr iPhone benutzt hat, um eine Minute, nachdem die Pipeline in die Luft geflogen ist, eine Nachricht an Blinken zu schicken, in der es heißt: ‚Es ist erledigt‘, bevor irgendjemand anderes es weiß? iCloud-Administrator-Zugang rockt!“

How do the Russians know that the UK blew up the North Stream pipelines in partnership with the US?

Because @trussliz used her iPhone to send a message to @SecBlinken saying “It’s done” a minute after the pipeline blew up and before anybody else knew?

iCloud admin access rocks!

— Kim Dotcom (@KimDotcom) October 30, 2022