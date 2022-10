Mit einem vorgetäuschten Anruf haben russische Komiker dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba brisante Aussagen zur Krim entlockt.

„Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat in einem Gespräch mit den russischen Scherzkeksen Wladimir Kusnezow (Vovan) und Aleksej Stoljarow (Lexus) zugegeben, dass Kiew hinter den Angriffen auf das Gebiet der Krim und der Region Belgorod steckt.

Die Witzbolde riefen Kuleba im Auftrag des ehemaligen US-Botschafters in Russland Michael McFaul an. Der ukrainische Außenminister räumte auch ein, dass Kiew „in enger Zusammenarbeit mit den Partnern, in erster Linie den USA und dem Vereinigten Königreich“, einen Gegenangriff in Richtung Süden vorbereitet habe.

Er bestätigte damit direkt die Beteiligung ukrainischer Spezialdienste an terroristischen Anschlägen in Russland.“ (Quelle)