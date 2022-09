Berlin: Tausende demonstrieren gegen „Gesetz der Schande“ – erste Festnahmen

(David Berger) Gegen das gestern vom Bundestag abgesegnete neue Infektionsschutzgesetz demonstrieren derzeit tausende an Menschen in Berlin. Dabei kam es bereits zu ersten Festnahmen durch die Polizei.

Tausende Demonstranten ziehen derzeit unter dem Motto „Für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ bzw. „Stoppt den Krieg, die Inflation und den Corona-Wahn“ durch zahlreiche deutsche Innenstädte.

Sie reagieren damit auf die fatale Entscheidung des Bundestags, das von Karl Lauterbach und Marko Buschmann erarbeitete neue Infektionsschutzgesetz zu verabschieden.

Hier ein paar Eindrücke:

Dabei soll es bereits zu zwei Festnahmen gekommen sein. Unter den Abgeführten befindet sich auch eine „Renate“, die zu der Gruppe der Trommlerinnen gehört. Ein gleichgeschalteter Twitter-Kanal spottet darüber:

Ich habe die Demo in #Berlin jetzt verlassen, nachdem die sog. Reichsbürger-Thematik in einer Rede offen angesprochen wurde (Bürger / Personal etc.), das erntete Applaus, eine Gegenrede durfte ich nicht halten.

Damit ist die Demo für mich erledigt.#IchBinRaus #B0909

M. Haintz pic.twitter.com/wHShzuvwW2

— Markus Haintz (@haintz_markus) September 9, 2022