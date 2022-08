Motto an TH Berlin: „Erfrieren für den Frieden gegen Putin“

(David Berger) Der Schriftzug „Erfrieren für den Frieden gegen Putin“, die Flaggen eines der korruptesten Länder Europas vor einem öffentlichen Gebäude und eine Covid19-Teststation. Unser Foto der Woche fasst den Wahnsinn, dem wir nun mehr als zwei Jahre ausgesetzt sind in einem einzigen Blick zusammen.

Das Foto entstand am vergangenen Montag (29. August 22) vor dem Hauptgebäude der „Technischen Universität“ Berlin, bezeichnenderweise an der Straße des 17. Juni in Charlottenburg. Ich muss gestehen, dass es mir inzwischen nicht mehr ganz klar ist, ob der Satz ironisch gemeint ist oder ernst…

Satire oder Ernst?

In einem Land, das sich unter dem Motto „Kampf für Demokratie“ gegen einen Schnupfen und „gegen rechts“ in Windeseile eine die Menschenrechte als Privilegien betrachtende, totalitäre, kriegstreibende Demokratur verwandelt, ist es praktisch kaum noch möglich zwischen Satire und Realität zu unterscheiden.

