Der Autor, Blogger und Jurist Dr. Milosz Matuschek sieht einen „globalen Kommunismus“ heraufziehen. Der Autor von „Wenn`s keiner sagt, sag ich`s“ findet, wir sollten uns zurückziehen und den Herrschenden klar machen „Eure Politik ist uns egal“.

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz ist klar: die Maßnahmen kommen wieder. Es wird ein Murmeltierherbst mit Masken, Testen, Impfungen alle drei Monate. Beschlossen auf der Basis von Nichts. Niemand weiß, was die Viren im Herbst vorhaben. Es sieht so aus, als sollten diese Maßnahmen das „neue Normal“ werden.

“Wenn´s keiner sagt, sag ich´s“

Milosz Matuschek zu dem Interview: „Ohne Scheu und Klappen durfte ich bei Milena Preradovic über mein neues Buch “Wenn´s keiner sagt, sag ich´s“ sprechen, das in wenigen Tagen erscheint. Welche Art von intelligentem Widerstand bräuchte es jetzt? Ich halte es in dieser Lage für wahrscheinlich, dass uns die Politik von einem Schlammassel in das nächstgrößere Schlammassel führt.

An Parallelstrukturen führt dann kein Weg mehr vorbei. Ich finde die Bewegung www.graswurzle.ch hierbei ein interessantes Beispiel dafür, wie man sich von unten nach oben selbst organisieren lernt. Sicher auch ein Beispiel für Deutschland! Es wird Zeit, nicht nur vom Wandel zu reden, sondern ihn zu leben. Bitte abonniert auch den Kanal von Milena Preradovic!“

