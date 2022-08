Woche der Demokratie – Heute Medienmarsch: Ab 14 Uhr vor dem Bundestag geht es los mit Reden von Jimmy Gerum und Querdenken-Rechtsanwalt Ludwig.

Dann spazieren wir vorbei an den Medienhäusern zum Gendarmenmarkt.

Dort geht der Aufzug direkt über in den ersten zentralen deutschlandweiten Montagspaziergang.

Zeichen für Demokratie, Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung

Grüße an alle, die nicht nach Berlin kommen können und in ihren Heimatorten mitlaufen.

Lasst uns diesen Tag in Berlin (als Erinnerung an den 1. August 2020 und 2021) zu einem deutlichen und lauten Zeichen für Demokratie, Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung machen. Zeigen wir uns solidarisch mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen, die aktuell den Druck der Staatsmacht am meisten zu spüren bekommen.