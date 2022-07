Die Linke-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht fordert in Viertel nach Acht von Bild-TV den Stop der Russland-Sanktionen: „Wir sind mitten in einem Wirtschaftskrieg, der uns ruiniert, aber nicht Russland. Wir müssen diese Sanktionen aufheben und zur Not auch Gas über Nord-Stream 2 beziehen.“

„Die Sanktionspolitik ist komplett gescheitert. Sie ruiniert uns, nicht Russland … Wir treiben mit Ländern Handel, wo Homosexuelle hingerichtet und Frauen gesteinigt werden.“

