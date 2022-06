(David Berger) Als mich Imad Karim vor einigen Wochen anrief um mir sein neues Projekt einer Quizshow zu dem ungeschönten Islam vorstellte, war ich begeistert.

Als Imad mich dann anfragte, ob ich als Premierengast zur Verfügung stehe, fühlte ich mich sehr geehrt, wusste aber gar nicht, ob ich ernsthaft zusagen sollte, da es so viele Gelehrte im Umfeld von Imad gibt, die sich so viel besser mit dem Islam auskennen als ich und ihn zudem an ihrer eigenen Haut erfahren haben.

Die Vorfreude auf die Sendung überwog die Furcht, mich zu blamieren und ich habe dann tatsächlich zugesagt. Auch ermutigt natürlich durch den großartigen Imad Karim.

Erstklassig, humorvoll, satirisch, ernst

Imad Karim: „Seien Sie heute Abend live dabei und diskutieren Sie mit! Wir freuen uns auf Dr. David Berger als Kandidat unserer Premiere! „Wer wird Moslemionär?“ ist eine erstklassige, kostenaufwendige humorvolle, satirische und zugleich ernste Sendung.“

Heute einschalten!