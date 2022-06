(David Berger) Während Sie diesen Artikel lesen, werden zeitgleich einige Menschen in Deutschland Opfer eines Dauerterrors, der unser Land seit 2015 heimsucht. Er nährt sich von den offenen Grenzen des von der jetzigen Bundesregierung schamlos forstgeführten Systems Merkel. Ein System, dass es peinlich vermeidet, den Opfern ein Gesicht zu geben und sie so ein zweites mal zu Opfern macht.

Was nach der Amokfahrt eines „Armeniers mit deutschem Pass“ geblieben ist, sind nicht nur viele unbeantwortete Fragen – einige habe ich der Polizei hier gestellt ohne eine Antwort zu bekommen – sondern auch ein paar armselige Blumen, die vermutlich heute Vormittag der Reinigungsdienst schon entfernt hat. Und eine Figur aus Pappkarton, die den Umgang von Regime und gleichgeschalteten Medien mit den Opfern ihrer Politik und Propaganda nicht besser beschreiben könnte.

Die Scheibe, in die der Fahrer mit seinem PKW gerast war, ist längst ausgetauscht. Nichts soll die konsumfreudige Atmosphäre im besten Berlin aller Zeiten rund um die Gedächtniskirche stören …

Und auch die Polizeimarkierungen auf der Straße, die u.a. die zermatschten Körper und Häupter der Opfer markierten, wird bald der Autoverkehr und der Regen entfernt haben.

Noch erschütternder jedoch der Versuch eine Art provisorisches Denkmal für die bei der Amokfahrt umgebrachte Lehrerin aus Hessen zu errichten. Eine Pappfigur, wie sie bei Schießübungen des Militärs und der Polizei Verwendung findet – bezeichnenderweise ohne Gesicht und ohne Namen. Passantin steht da – genderkorrekt und das Alter der Lehrerin, die hier im Übrigen in der Ausübung ihres Dienstes für jenen Staat umkam, dessen Vertreter an ihrem Tod einen gewaltigen Anteil Schuld tragen.

Als ich heute Mittag dieses Foto machte, hatte ich auf der Kamera meines Mobiltelefons das Programm „Portrait“ gewählt, um die Figur scharf in den Vordergrund zu rücken und die Gedächtniskirche unscharf erscheinen zu lassen. Das Programm zeigte mir dann an: „Keine Person erkennbar“. Ich hielt kurz inne und muss gestehen, dass es mir kalt den Rücken herunterfuhr …

2-Tage-Bilanz im neuen „bunten“ Deutschland: – Amokfahrt in Berlin, – Messerattacke Esslingen, – Messerattacke Hamm, – Somalier stößt Frau in München vor einfahrende S-Bahn. – Araber-Schießerei in Fuhrberg – Schwangere von Ex-Mann mit Hammer attackiert usw.