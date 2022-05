Lauterbach hat offensichtlich inzwischen als einer der Letzten bemerkt, dass sich mit Corona kein Blumentopf mehr gewinnen lässt. Deshalb bereitet er jetzt mit seinen Kollegen eine neue Epidemie vor. Jetzt ist nur noch die Frage offen: werden es die Affen- oder Leopardenpocken?

„Wir werden eine sehr realistische Übung machen und eine Pandemie proben, bei der Pocken durch einen Leopardenbiss übertragen werden.“

Seit Monaten an neuer Pandemie gearbeitet

Und: „Seit Monaten haben WHO und RKI ein Übungs-Szenario zu einem Ausbruch fiktiver „Leopardenpocken“ vorbereitet, den wir heute als G-7-Gesundheitsminister simuliert haben. Zeigt, welche Bedeutung Pandemien bekommen.“

Dabei soll es diesmal gar nicht erst mit Kleinklein anfangen, sondern das soll das ganz große Ding für alle Biohazard-Fetischisten werden:

„Weltumfassende Feuerwehr“

„WHO und G-7 haben sich heute in Berlin auf einen Pakt gegen neue Pandemien geeinigt. Klimawandel, Reisen und Zerstörung der Umwelt führen leider immer häufiger zu Pandemien, daher brauchen wir eine Art weltumfassende Feuerwehr dagegen. Darauf haben wir uns heute verständigt“ – so Lauterbach.

Was die Leopardenpocken mit den Affenpocken, vor deren rascher Ausbreitung in Europa heute morgen der WHO-Chef gewarnt und zu neuen Lockdwonmaßnahmen geraten hat, zu tun haben, scheint noch nicht so ganz klar. Auch ob die Leopardenpocken sich ein – wie vermutlich die Affenpocken – v.a. unter Männern verbreiten, die mit Männern Sex haben, ist noch nicht klar.

Ob die nun von Lauterbach für 830 Millionen Euro bestellten zusätzlichen Impfdosen genauso zuverlässig und wirkungsfrei wie sie gegen eine Covid-Infektion wirken auch gegen die Leopardenbisspocken eingesetzt werden können, wurde noch nicht bekannt gegeben. Auch ob es sich bei diesem Erreger um den von Bill Gates bereits im Februar für den kommenden Herbst hoffnungsvoll angekündigten neuen Pandemieauslöser handeln wird, ist ebenfalls in Fachkreisen noch umstritten.

Eines ist aber gewiss: die nächste Pandemie kommt ganz gewiss und vielleicht werden sogar schon die Impfdosen dafür produziert.

