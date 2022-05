(David Berger) Erschütternde Bilder aus der nordchinesischen Stadt Tianjin: Zehntausende von Menschen stehen Schlange, um auf Busse zu warten, die sie in die COVID-Konzentrationslager bringen.

Der Konvoi dieser Busse erstreckt sich so weit das Auge reicht. Und die Behörden haben noch immer nicht alle diese Menschen verlegt, obwohl sie gestern damit begonnen haben. Unser Tweet des Tages:

Tianjin city

Tens of thousands of people , lining up to wait for buses take them away to the COVID concentration camps.

The convoy of these buses stretches as far as eye can see.

And authority still haven’t transfer all these people yet,despite started from yesterday.

2022-05-17 pic.twitter.com/FtZTBR1dZ4

— Songpinganq (@songpinganq) May 17, 2022