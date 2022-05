Kein Kind darf gegen Geld gehandelt werden, so verspricht es die UN-Kinderrechtskonvention. Trotzdem boomt das Geschäft mit der Leihmutterschaft. Ein besonders beliebtes Land dafür ist die Ukraine.

Mit Ausbruch des Krieges ist dieses Geschäft und die damit verbundenen Leihmütter und Babys allerdings in einer massiven Krise. Die Bestelleltern hatten zunächst keine Möglichkeit, ihre Babys abzuholen.

„Nichts anderes als Kinderhandel“

Über die aktuelle Situation und die generelle Problematik der Leihmutterschaft spricht Hedwig v. Beverfoerde, Sprecherin der Aktionsgemeinschaft „Demo für Alle“, im Interview mit Jo Hoffmann,

