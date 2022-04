Impfpflicht ab 18 vor dem Aus! NEIN auch zur Ü50-Impfpflicht!

Weil die allgemeine Impfpflicht zu scheitern droht, versucht die Ampelkoalition jetzt, wenigstens noch einen Teil der Bevölkerung zusätzlich an die Nadel zu zwingen.

Im Bundestag, der in dieser Woche über das Thema abstimmen will, wird ein Kuhhandel mit der CDU/CSU vorbereitet. Und der sieht eine Impfpflicht für alle ab 50 vor! Dass es dabei längst nicht mehr um das Wohl der Bürger geht, ist spätestens seit den letzten Großbestellungen der Bundesregierung bei den Pharmakonzernen klar: 554 Millionen Dosen wurden allein im vergangenen Jahr geordert.

Damit könnte schon jetzt jeder erwachsene Deutsche acht Mal geimpft werden! Und längst wurde für Nachschub bis Ende 2029 gesorgt: Drei Milliarden Euro hat das Kabinett bewilligt – obwohl bereits die ersten Tranchen verfallen. Weil sich einfach keine freien Oberarme mehr finden.

Da die Stimmen in den eigenen Reihen nicht reichen, um die generelle Impfpflicht durchzudrücken, brauchen SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz und sein Gesundheitsminister Karl Lauterbach – beide gehören zu den Impfhardlinern – Unterstützung aus der Union. Die möchte das Thema allerdings noch ein wenig schieben – offenbar, weil der tatsächliche Nutzen und die politischen Kosten für eine solche Entscheidung weit auseinander liegen.

Die Regierung ist ohne Mehrheit und will den Vorschlag der Union leider ablehnen. Nun soll eine Impfpflicht ab 50 zur Abstimmung gestellt werden. Falls vorläufig keine Impfpflicht in Deutschland kommt, befänden wir uns in guter Gesellschaft auf der Welt. (F. Merz)