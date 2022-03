(David Berger) Die „Tagesschau“, die seit Monaten gegen die Kritiker der Corona-Maßnahmen hetzt und Exzesse übelster Polizeigewalt gegen „Spaziergänger“ und „Querdenker“ verschweigt, empört sich nun über Russland, wo „unter dem Vorwand der Sicherheit vor Ansteckung in der Corona-Pandemie Demonstrationen nicht erlaubt werden.“ Zudem gehe die Polizei brutal gegen regierungskritische Demonstranten vor.

Unser Fundstück der Woche kommt von der Internetseite der „Tagesschau“ (ARD – zwangsgebührenfinanziert). Dieser berichtet von den Antikriegs-Demos in Russland:

Bei Protesten gegen den Krieg in der Ukraine seine „am Montag in Russland erneut Hunderte Menschen festgenommen worden. 208 wurden bei Protesten in Moskau, 181 in St. Petersburg festgenommen, wie das Bürgerrechtsportal Owd-Info am Abend mitteilte. Landesweit habe es mindestens 413 Festnahmen in 13 Städten gegeben. Das Entsetzen über den Krieg gegen die Ukraine treibt in Russland viele Menschen zu Protesten auf die Straße.“

Russische Polizei geht „überaus brutal“ gegen Demonstranten vor

Allerdings sollen die russischen Sicherheitskräfte „überaus brutal“ gegen Demonstranten vorgehen. Ob damit der Einsatz von Wasserwerfern oder Pfefferspray gemeint ist oder die Polizei Demonstranten wahllos zusammenprügelt und Hunde auf sie hetzt, sagt der Bericht nicht.

Stattdessen: „Die russischen Behörden warnen eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen. Unter dem Vorwand der Sicherheit vor Ansteckung in der Corona-Pandemie werden Demonstrationen nicht erlaubt.“

