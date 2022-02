(David Berger) Der immer unberechenbarer scheinende US-Präsident Biden sprach vorgestern zum ersten mal im Ukraine-Konflikt von einem 3. Weltkrieg. Was man Trump warnend unterstellte, ihm aber komplett fremd war, dass unter ihm ein 3. Weltkrieg ausbrechen könnte, rückt nun näher als jemals seit 1989. Bilder aus Polen…

„Die Vorstellung, dass sich in Europa russische und amerikanische Panzer mindestens gegenüberstehen (ich befürchte bald noch mehr) ist einfach nur beängstigend! Was daraus entstehen kann ist unkontrollierbar. Was, wenn morgen die russischen Hacker den USA das Licht abschalten? Ein Zurückweichen wird gerade für beide Seiten stündlich unmöglicher!